Faute de mur de soutènement, une maison menace de glisser aux Anses d'Arlets

Reportage Franck Zozor et Fabienne Léonce.

Une famille des Anses d'arlets vit dans l'angoisse par rapport à un glissement de terrain. La structure de la maison familiale est menacée par l'instabilité du sol et pourrait bientôt se retrouver dans le vide puis s'effondrer. Face à l'urgence de la situation, la ville et les services de la Collectivité Territoriale de Martinique tentent de trouver une solution. (Re)voir le reportage de Franck Zozor et Fabienne Léonce.

La maison située sur un flanc de colline entre le bourg des Anses d'Arlet et Petite Anse. Elle a été construite dans les années 60 en bordure de chemin de la Départementale 37. Sans mur de soutènement, elle risque de glisser, surtout avec les pluies. Pierre, le propriétaire s'est tourné vers la ville. Cette portion de route appartient à la Collectivité Territoriale de la Martinique. Selon le maire, Eugène Larcher, ces travaux seraient en cours d'étude. Une situation similaire a fait l'objet d'une construction de mur aux Trois-Îlets afin de protéger les habitations et la route.

