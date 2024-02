Féminicide du 14 février 2024 à Fort-de-France : l’auteur présumé est incarcéré provisoirement

L'auteur présumé du coup de feu qui a coûté la vie à une jeune femme à la résidence Toulon à Fort-de-France mercredi 14 février 2024, a été placé en détention provisoire à Ducos. C’est la décision du juge d’instruction à qui le jeune homme de 22 ans originaire du Lamentin a été présenté, au terme de sa garde à vue.

Une information judiciaire a été ouverte, mais à ce stade, les circonstances restent floues sur ce qui s’est réellement passé au domicile de la victime.

Il a été mis en examen pour homicide volontaire par conjoint et il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. On sait qu'une jeune femme est morte d'un coup de feu, une balle qui est entrée dans sa joue et qui lui a traversé la tête et on sait que qui est l'auteur du tir, puisqu’il le reconnaît. Ce qui sera compliqué à établir c'est que lui, prétend qu’il s’agit d’un accident complètement involontaire.