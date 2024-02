Le présumé meurtrier par balle d’une fille 22 ans s’est rendu… les associations féministes de Martinique réagissent

Dans la nuit du mercredi 14 février 2024, jour de la Saint-Valentin, une femme de 22 ans a été mortellement atteinte par une balle dans son appartement. L’auteur présumé de ce meurtre serait l'ami de la victime.

Ce dernier s’est présenté au commissariat de Fort-de-France, sachant qu'il était recherché. Les investigations et les interrogations en cours devraient éclairer les enquêteurs.

Au lendemain de ce drame, les associations féministes n’ont pas manqué de réagir. "Tristesse, rage et colère" pour Culture Egalité sur ses réseaux sociaux.

Assassinée parce qu’elle est une femme, parce que la domination masculine s’exprime encore en 2024 par une extrême violence. Il y a urgence de mettre en place une politique territoriale permanente, pérenne, efficace contre les violences faites aux femmes. Si on fait le compte par rapport à la population de France hexagonale, c’est 150 % de féminicides en plus. Nous ne voulons plus compter nos mortes !