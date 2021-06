"Ferme ta gueule sale nègre", suite à des propos racistes, les salariés de Groupama en débrayage

Les salariés sont assis ou debout dans hall de l'agence de Kerlys (Fort-de-France). À l'appel du syndicat Force Ouvrière (FO) ainsi que toutes les autres organisations syndicales (CSTM, UGTG en Guadeloupe, CFE CGC), un débrayage a été organisé ce jeudi 17 juin 2021 devant le bureau de Kerlys en Martinique, mais également ceux de Guadeloupe et de Guyane.

Selon le salarié et un témoin, un cadre de direction, membre du comité exécutif (COMEX) a tenu des propos racistes à l'encontre d'un salarié administrateur FO de Groupama Antilles-Guyane, en présence du prestataire sécurité.

"Ferme ta gueule sale nègre ! Et s’il le faut, j’irai à Ducos".



Les membres du Comex se sont exprimés par voie de communiqué ce jeudi matin (17 juin 2021) précisant que "ces propos n'étaient pas dignes des valeurs de Groupama".

Nous attendons que ces propos ne soient plus réitérés et que l'émetteur de ce propos ne soit plus dans l'entreprise.

Puisque s'il considère que nous sommes des sales nègres, on ne voit pas pourquoi il devrait travailler avec de sales nègres que nous sommes.

Donc nous demandons qu'il s'en aille et qu'il aille dans des territoires où il se sentira plus à l'aise.

Pascal Alingery, délégué syndical et secrétaire général FO