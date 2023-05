Festival Outre-Mer en Bourgogne : une délégation martiniquaise sur la "route des abolitions de l’esclavage"

Le "Festival Outre-Mer en Bourgogne" est prévu du 5 au 15 mai 2023, un mois dont les références historiques liées à l’esclavage sont nombreuses. Cette 14e édition verra la participation de 18 collégiens et lycéens de la troupe martiniquaise "Racines Créoles" de Saint-Joseph.

Du 5 au 15 mai 2023, le "Festival Outre-Mer en Bourgogne" se déroule à Montceau-les-Mines. Plusieurs communes de ce territoire sont traversées par "la route des abolitions de l’esclavage" (Paray-le-Monial, Digoin, Toulon-sur-Arroux, Milly Lamartine, Autun, Cormatin, Cluny, Génelard et Saint-Point).

Immersion dans les écoles

18 collégiens et lycéens issus de la troupe martiniquaise "Racines Créoles" de Saint-Joseph, découvriront symboliquement cette route historique.

En outre, ces élèves seront en immersion à l’école Voltaire Rousseau, au collège Saint Exupéry, au collège Saint Gilbert et au lycée Parriat. Mais les festivités ont débuté dès vendredi (5 mai) au lycée Haigneré, par une conférence intitulée "C’est notre histoire", suivi d’une repas traditionnel créole.

Organisé par les associations "Les Amis des Antilles" et "Mémoire de l'Histoire de l'esclavage en Saône-et-Loire", ce FOMB (Festival Outre-Mer en Bourgogne) est devenu "incontournable" dans la région, selon les initiateurs.

Nous avons commencé avec la jeunesse, car la transmission et l’échange passent par les acteurs de demain. Ce travail engagé depuis des années, se poursuit grâce à l’éducation nationale de la Saône et Loire. Christiane Mathos - présidente des amis de l’Outre-Mer

Une exposition documentée

Au Lycée Haigneré, le proviseur Pierre Desoutter a accueilli la délégation martiniquaise en faisant découvrir une exposition particulièrement documentée, retraçant la traite négrière via 12 panneaux historiques.

Ils représentent les colonies, le code noir, la traite massive depuis l’Afrique, mais aussi les révolutions, les combattants de la liberté, ou le rétablissement de l’esclavage par Bonaparte et son abolition en 1848.

Cette visite a été suivie par une intervention de Jérémy Jean-Baptiste, originaire de Martinique, né à Montceau-les-Mines. Il chef cuisinier et animateur à Radio Canada International.

Dans son propos en présence des jeunes, il a mis en exergue "les valeurs, la volonté de faire, la solidarité et la confiance en soi", après avoir raconté son impressionnant parcours et sa "volonté de faire et de réussir".

"L’utilité du festival"

L’esclavage est un sujet dur, lourd qu’il n’est pas facile à faire entendre d’où l’utilité du festival. Il est là pour rappeler l’histoire. Christiane Mathos (Déclaration en 2022 sur linformateurdebourgogne.com)

Le programme éclectique de l’édition 2023 se décline jusqu’au 15 mai prochain, avec de la danse, de la musique, du théâtre et des conventions de jumelage.