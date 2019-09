Fête de la gastronomie martiniquaise au CFA de Rivière-Salée

Menu de la cuisine gastronomique

Valoriser les métiers de bouche

© Christel POTHIN Plat à base de viande et légumes

Qu’est-ce que la cuisine responsable ?

© MARTINIQUE 1ERE Compétition entre cuisiniers

C’est en 2011 que le ministère de l’économie et le ministère de l’agriculture ont initié cette Fête de la Gastronomie dédiée à l’univers culinaire. Elle réunie les acteurs du secteur qui œuvrent dans les restaurants, les marchés, les arts de la table ou en tant qu’amateurs.Pour cette édition 2019, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Martinique a choisi le site du Centre de Formation des Apprentis de Rivière-Salée (au quartier Logier), en partenariat avec l’association Madin’ANC. L’objectif de l’opération est de développer, valoriser, et promouvoir la restauration et les métiers de bouche. Cette année, la cuisine responsable est le thème fédérateur.De manière générale, il s’agit de consommer de façon plus intelligente en prônant ainsi une nouvelle philosophie de l’alimentation appliquée à tous. La cuisine responsable rime notamment avec le respect de l’environnement et de l’humain, ce qui implique une consommation viable, sociale et équitable.L’idée d’une cuisine responsable préjuge d’un cheminement pour retrouver le goût de faire nous-mêmes, afin de manger plus sainement et rendre positifs les impacts de notre consommation au quotidien. Cela passe alors par un apprentissage du goût et de l’équilibre dès l’enfance, mais aussi par la reconnaissance des aliments, pour mieux apprécier les traditions et les savoir-faire.La cuisine responsable permet également de se rendre compte des conséquences de la consommation sur notre santé (qualité nutritionnelle, pesticides, additifs, conservateurs). Cette "Fête de la Gastronomie" sera donc l’occasion de prodiguer des conseils pour mieux se nourrir, avec le réflexe écoresponsable.Durant deux jours, le site accueillera en outre, un concours de cuisine et pâtisserie des apprentis du CFA Métiers, un concours de chefs cuisiniers professionnels de Sainte-Lucie et de Martinique, un village de l’artisanat, des démonstrations et ateliers de dégustation, ainsi que des conférences.