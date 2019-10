Le film des jeunes martiniquais, "De l’ombre à la lumière" primé au Chelsea Film Festival à New-York

© Mission locale du nord

Le film démontre que rien n'est jamais perdu

Ce prix a été remis dimanche soir (20 octobre 2019), par Paul Haggis, le président du jury, réalisateur, scénariste et producteur canadien pour avoir notamment écrit le scénario du 21e James Bond, "Casino Royale"."Récompensé parmi 25 pays représentés et 100 films en compétition, "De l’ombre à la lumière" raconte le parcours social et professionnel de Dimitri, un jeune qui rencontre de grandes difficultés à s’insérer dans la société", expliquent les instigateurs du film.C'est le parcours de Dimitri, un jeune des cités, illettré et confronté à de grandes difficultés. Sous l'infuence d’un "major" du quartier, il échappe de peu à la prison en refusant de participer à un cambriolage. Grâce à la ténacité de Man Ida, sa grand-mère, au soutien de différentes structures. À force de persévérance et d'abnégation, le jeune homme parviendra à s’en sortir…La présentation de ce film permet d’éclairer le public sur des problématiques rencontrées par une jeunesse en difficulté et les opportunités possibles pour s’en sortir grâce à l’accompagnement de structures telles que la Mission Locale Nord Martinique.