Fin de mission pour le Dixmude, deux hélicoptères et leurs équipages restent positionnés en Martinique

Le porte-hélicoptères amphibie Dixmude a appareillé de Fort-de-France tôt ce mardi 12 mai pour Toulon son port d'attache. Deux hélicoptères et leurs équipages restent positionnés en Martinique, ainsi que certains militaires pour des missions de soutien aux autorités civiles et d'aide à la population

Jean-Claude Samyde •

©Forces armées des Antilles

Le Dixmude • ©Anton Raharjo / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Evacuation médicale d'un patient Covid-19 par un hélicoptère PUMA du CHU de Guadeloupe au CHUM (24 avril 2020). • ©CHUM 972

Partage de connaissances et de savoir-faire entre l’ensemble des professionnels civils et militaires présents dans l’arc antillais. • ©EMA

Le déploiement du PHA Dixmude a pris fin après presque 1 mois passé aux Antilles. Le navire a appareillé de Fort de-France ce mardi 12 mai au petit matin pour rejoindre la France. Sa mission est terminée.Cependant, afin de se prémunir d'un risque de rebond de l'épidémie post-déconfinement, les deux hélicoptères PUMA de l'armée de l'air et leurs équipages restent positionnés en Martinique. Ils pourront poursuivre leurs missions de soutien aux autorités civiles dans le transport de patients - dont ceux atteints du covid-19-comme dans des missions militaires.Un détachement du 2e régiment de Dragons spécialistes de la désinfection reste également aux Antilles. Indispensables pour la poursuite des évacuations de malades, ils ont la capacité de désinfecter les hélicoptères ou toute autre installation stratégique. Ils poursuivent également la formation des unités à la désinfection afin d'acquérir les bons réflexes dans ce domaine.Pour faire face à la pandémie du covid-19, le président de la République a annoncé le 16 mars 2020 que le porte-hélicoptères amphibie (PHA) Dixmude était envoyé aux Antilles et que les armées allaient apporter leur concours dans la gestion de cette crise à travers le déploiement d'équipes et de moyens sanitaires pour participer à la gestion des patients les plus gravement atteints. En réponse à cette crise sans précédent, les armées ont lancé l'opération Résilience, qui constitue leur contribution à l'engagement interministériel contre la propagation du covid-19.Le porte-hélicoptères avait quitté Toulon le 3 avril dernier pour rejoindre les Antilles le 17 avril. Avec à son bord plus d’un million de masques, des centaines de litres de gel hydro-alcoolique ainsi que deux hélicoptères : un EC-145 de la sécurité civile et un Ecureuil de la Gendarmerie nationale. Ces moyens ont été répartis et livrés par les forces armées aux Antilles, aux îles de Saint-Martin, Guadeloupe et Martinique, selon les demandes des préfectures et des agences régionales de santé.Le Dixmude a également assuré sous le commandement des forces armées aux Antilles des missions logistiques. Les deux hélicoptères PUMA de l'armée de terre ont contribué à onze évacuations médicales d'urgence, dont des patients atteints du covid-19.Le PHA a également participé au transport des forces terrestres positionnées en Martinique en Guadeloupe et à Saint-Martin afin d'apporter leur aide à la population et aux administrations.Aujourd'hui l'épidémie est stabilisée. Avec le déconfinement qui a débuté le lundi 11 mai, les autorités estiment que l'épidémie est stabilisée. Le porte-hélicoptères amphibie Dixmude a appareillé de Fort de France ce mardi 12 mai au petit matin pour rejoindre Toulon, son port d'attache.