Fondok au Morne-Vert : Jean-Pierre Marignan, "Jeannot", partage volontiers son amour du sport

La rubrique Fondok s'invite au quartier Urion au Morne-Vert. Jean-Pierre Marignan surnommé Jeannot est malvoyant depuis plus d’une vingtaine d’années. Il a formé des générations d’athlètes à l’Éffort du Morne- Vert.

William Zébina - Thierry Sokkan •

Âgé aujourd'hui de 65 ans, Jean-Pierre Marignan, plus connu sous le surnom "Jeannot", a tous les jours le même rituel. Il se réveille à 5h et va faire son sport sur le stade du Morne-Vert avec un ami.

Jean-Pierre Marignan (à gauche) et ses amis en pleine séance de sport au stade du Morne Vert • ©William Zébina

Puis, de retour chez lui, il se prépare et prend le taxi collectif pour aller rendre visite à sa mère et ses animaux au quartier Bernadette. Ensuite, il se rend à pied à Mont Joly afin de porter assistance à son père alité et son frère en fauteuil roulant.

Une journée bien rythmée alors même que Jean-Pierre Marignan est malvoyant. Cependant, il estime être en bonne santé et met un point d’honneur à continuer à vivre et rester autonome.

"Jeannot" est aussi un leader, ainsi, tous les samedis matin, il organise une marche, entraînant dans son sillage de plus en plus de verdimornais dans les quartiers de la commune, pour partager avec lui son goût de l’effort.