Fondok au Vauclin : Louis Racine, un sculpteur autodidacte

Cette semaine, la rubrique Fondok pose ses valises au Vauclin. Première rencontre au lotissement Sigy avec Louis Racine, un sculpteur autodidacte. Dès l’enfance, il a toujours aimé façonner des statues avec de vieux ciseaux de bois ayant appartenu à son père. Une passion qui ne l’a jamais quitté, mais qu’il a laissé en sommeil pendant toute sa vie professionnelle.

William Zébina - Jean-Marc Kennenga •

Après des années de pause, c’est en 2006, année de son départ à la retraite et celle de la naissance de son premier petit-fils, que Louis Racine a repris la sculpture.

L’artiste autodidacte voulait créer des œuvres représentant des scènes de vie de son enfance pour raconter son histoire et celle de ses parents à sa descendance.

Quelques sculptures réalisées par Louis Racine. • ©William Zébina

Louis Racine, sculpte en ce moment une réalisation ou on voit son père avec une houe à la main en train de labourer son champ accompagné d’un cheval et d’un bœuf, mais également sa mère en train de laver du linge à la rivière...

Aujourd’hui, il a plus d’une trentaine d'oeuvres à son actif, toutes réalisées avec du bois de Mahogany, un bois précieux et dur qui demande des efforts pour le façonner et qui au final donne un résultat très esthétique et durable.

Le sculpteur Louis Racine avec ses oeuvres. • ©William Zébina

Pour Louis Racine la sculpture est synonyme de détente et de plaisir. Le quotidien est oublié, et seul l’instant présent est important.

En ce début d’année 2023 l’artiste va exposer pour la première fois ses créations à la mairie du Vauclin.