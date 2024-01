Foot, hand, basket et volley au menu des sports de ce samedi en Martinique

Plusieurs disciplines sportives à l’affiche ce samedi 6 janvier 2024 à l’échelon local. À l’affiche, du hand, du basket et du volley. Mais il y a aussi du football dans le cadre des 32e de finale de la coupe de Martinique. L’enjeu des 14 rencontres de l’après-midi, c’est la qualification pour les 16e de finale.

Denis Adenet-Louvet •

Après les 7 matches de la veille (vendredi 5 janvier 2023), 14 nouvelles rencontres sont programmées ce samedi 6 dans l’après-midi, pour les 32e de finale de la coupe de Martinique.

On retiendra notamment le duel de régional 2 entre l’inter de Sainte-Anne et l’Espoir de Sainte-Luce. Ce match a été délocalisé au Morne-Vert. C’est à la suite de l'interruption de la rencontre de championnat qui opposait ces 2 mêmes équipes sur la pelouse du stade saintannais Jean-Marie Tjibaou il y a quelques semaines.

L'olympique du Marin qui joue les premiers rôles également dans ce même pool A, accueille le CS Case-Pilote, club de l'élite en lutte pour le maintien.

Les autres équipes de ce groupe engagées sont l'US riveraine face au RC Bô Kan’nal, le New Club face à l'Intrépide, le CS Vauclinois face à l’UJ Monero, le Club Péléen face à l'Etoile de Basse-Pointe et le Stade Spiritain contre le FEP Monésie de Sainte-Luce.

Les autres disciplines à suivre

La Coupe de Martinique de handball est également au menu ce samedi soir, avec le dernier 8e de finale masculine entre le HBC pilotin et le foyer rural de Roche Carré. En basket, avec la mise à jour en cours depuis le milieu de la semaine, on sera particulièrement attentif au match entre les filles de l'Eclair et celles du Golden Star au stade saléen à partir de 18H.

En volley-ball enfin, les filles du Star Ball du Saint-Esprit seront à domicile face à l'entente FEP Monésie / ECVB. Celles de l'espoir de Sainte-Luce reçoivent la Mairie Sportive à compter de 19H. Les garçons de l’Espoir, eux, seront opposés à l'Empire Volley de Trinité.