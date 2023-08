Football féminin : la Martinique s'impose face à la Guadeloupe en finale du tournoi de l'union caribéenne U14

Il a fallu attendre la fin de la séance de tirs au but pour connaître l'issue de ce match haletant. Les jeunes martiniquaises ont marqué 4 buts contre 2 pour les Guadeloupéennes. La Martinique est championne de son groupe (tiers II).

Peggy Pinel-Fereol •

Les Martiniquaises avaient une revanche à prendre après leur défaite 2-1 face à la Guadeloupe en phase de poule. Cette finale a été bien menée puisqu'à la fin du temps réglementaire, le score était nul et vierge.

La sélection de Martinique est opposée à celle de Guadeloupe en finale du tournoi de l'Union caribéenne. • ©Facebook Caribean Football Union

Dans une finale, il faut un gagnant. À la séance des tirs au but, l'avantage est à la Martinique. La Guadeloupe rate son premier but, puis le 3e. Mais la chance tourne et les filles de Charlaine Marie-Jeanne ratent le 4e but. Malgré la pression, le numéro 19, Léïna Honorin marque et offre la victoire à la Martinique.

C'était une belle finale contre un adversaire que l'on connaît et qui nous avait gagnés. Sur le contenu du match, on peut dire qu'elle avait l'ascendant. L'équipe qui en voulait le plus a gagné parce que nous avons fait preuve d'envie et de qualité mentale indéniable pour passer et la victoire est au bout. Nous sommes vraiment heureux. Charlaine Marie-Jeanne, la coache martiniquaise, sur le Facebook Caribean Football Union

La Martinique s'impose face à la Guadeloupe en finale. • ©Facebook Caribean Football Union

Avec leur victoire, ces jeunes martiniquaises permettent au football féminin de rayonner un plus.