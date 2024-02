Football : le Golden Lion remonte à la 2e place du championnat de R1 en Martinique

Dans le cadre de la mise à jour du calendrier du championnat de R1 trophée Gérard Janvion, le Golden Lion a battu le Stade Spiritain samedi 17 février 2024 en nocturne, sur le score de 5 buts à 0.

Cette victoire est d’autant plus intéressante, que certains titulaires n'étaient pas sur le terrain, pour cause de blessures. Mais "ceux qui sont là, essaient de faire le boulot".

Bonne victoire, après je ne veux pas dire tranquille parce qu'on sort des fêtes donc c'est toujours un peu compliqué… On a vu lors des entraînements que ce n'était pas évident, mais on a pris le match au sérieux donc c'est ce que je retiens, surtout l'entame qui a été très bonne, où on a mené très tôt au score. Cela nous a permis de nous libérer un petit peu ; après on a essayé de mettre en place ce qu'on travaille à l'entraînement et on voit que ça commence à prendre forme.