Football : le Golden Lion remporte le championnat 2023 de R1 en Martinique

Ce n’était pas une promenade de santé pour les leaders du championnat. Le Golden Lion n’a pas eu la tâche facile face à l’Aiglon du Lamentin en quête d’une 4éme place au général en cette fin de saison.

Les goldénistes affaiblis avec 2 blessés en première mi-temps, ont assuré leur victoire en championnat. L’entraineur Thierry Sardo, a su assurer le titre en faisant rentrer du sang neuf au dernier quart d’heure de match et ainsi neutraliser la rencontre avec 2 buts marqués dans chaque camp.

On gagne 1 titre, je suis content. Je souhaite finir mon passage avec le Golden Lion, avec une victoire à la coupe VYV et avec celle de Martinique.

L’Aiglon du Lamentin tenu en échec à domicile face aux champions de Sain-Joseph, cette dernière rencontre de la saison marque aussi le départ de l’entraineur Fabrice Ruperné qui se consacrera désormais à sa vie de chef d’entreprise.

Le Club Franciscain désormais vice-champion de R1, n’a pas pu stopper l’ascension des joséphins vers le titre de champion de Martinique.

Ce samedi 13 mai, les joueurs du François opposés à ceux du Morne-Des-Esses se sont inclinés 2 buts à 1. Cette ultime défaite en championnat face à la Samaritaine, conforte l’avance des Joséphins au classement général.

On va se reposer... on a eu une saison pleine, c’est important pour repartir de plus belle l’année prochaine, avec un vrai championnat, avec 14 équipes…