Fort-de-France : les employés de La Poste mobilisés pour dénoncer les faits de violence

Les employés de la poste mobilisés ce mercredi 01 juin 2022 dans leurs bureaux pour dénoncer les faits de violence dont ils se disent victimes de manière récurrente. Les agents des bureaux tenaient à dénoncer l'agression violente d'un de leur collègue sur son lieu de travail samedi 28 mai. L'ouverture des bureaux de la Grande Poste de Fort-de-France a été décalée ce matin.

Stéphane LUPON - Jean-claude SAMYDE •

Les employés de la poste crient leur colère face à la multiplication des agressions dont ils se disent victimes. La réglementation bancaire de plus en plus stricte, est parfois génératrice de conflit, conduisant à des violences verbales et physiques.

Le samedi 28 mai dernier, un agent affecté au bureau de l’avenue de la liberté à Fort de France, s’est vu infliger un coup de tournevis au visage, par un client visiblement mécontent.

Habillés de blanc, les 18 collaborateurs de ce bureau de Fort-de-France, ont commencé leur journée, ce mercredi, par une marche dans les rues de la ville.

Nous voulons dire à nos clients, que nous sommes à leur côté, mais que les agressions sont inacceptables, nous nous occupons deux et de leur problème et nous ne comprenons pas pourquoi on en arrive à de tels actes Collette Dubousquet responsable commercial du coeur de ville

l''ouverture des bureaux décalée ce mercredi 1er juin 2022, pour permettre l’organisation d’un moment d’écoute des postiers • ©Stéphane Lupon

De leur côté, les clients prennent leur mal en patience.

Devant les rideaux métalliques attendant l’ouverture retardée de 45 minutes, ils condamnent de manière unanime l’agression, tout en soulignant que cette violence est un mal de la société.

."C’est inadmissible, les gens sont là pour nous rendre service et ils se font agresser » "Malheureusement ce sont les bons qui paient pour les mauvais, mais, les employés ont parfaitement raison de marquer le coup » Témoignages de clients.

Au lever du rideau, les employés de la Poste ont été accueillis par des applaudissements en signe de solidarité.