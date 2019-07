Drame de Volga-Plage : un mineur de 17 ans mis en examen et placé en détention provisoire

Au terme de leur garde à vue dans les locaux du Service Régional de la Police Judiciaire (SRPJ), au Lamentin, les trois jeunes mis en cause, deux mineurs de 16 et 17 ans et un majeur de 21 ans, ont été présentés à un juge d'instruction (jeudi 25 juillet 2019).



Le mineur de 17 ans a été mis en examen pour homicide sur mineur de 15 ans et trafic d'armes. Il est en détention provisoire depuis jeudi soir à Ducos. Le jeune de 21 ans, a été mis en examen pour modification de scène de crime. Il aurait dissimulé l'arme à feu. Il est libre mais sous contrôle judiciaire. Le troisième, âgé de 16 ans, a été mis hors de cause car il n'aurait pas assisté à la scène de crime.

Un jeu qui a mal tourné ?

Tous confirment qu'ils avaient l'habitude de jouer avec des armes mais ce soir-là le coup est parti accidentellement. "Je ne pensais pas que l'arme était chargée", aurait déclaré aux policiers, le principal suspect. L'hypothèse d'un jeu qui a mal tourné est privilégiée par les enquêteurs.



Les trois jeunes gens avaient été arrêtés et placés en garde à vue par les policiers dès mardi soir (24 juillet 20190), dans les bureaux du Service Régional de la Police Judiciaire (PJ), en charge de l'enquête.



Comme l'exige la procédure, une autopsie du corps de la victime, Jean-Karl Kiayilouca, sera pratiquée à la demande du parquet de Fort-de-France avant d'accorder le permis d'inhumer à la famille.