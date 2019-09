Patrouilles de nuit avec le Gan (Police)

Ils sont sur le terrain tous les jours et contribuent à la sécurité de la population. Le GAN, Groupe d'Appui de Nuit, et les agents de la BAC (Brigade Anti-Criminalité) interviennent dans des conditions de plus en plus difficiles.Parfois pris à partie, blessés lors des interventions, et même caillassés, les agents de police dénoncent une recrudescence des violences à leur encontre et surtout un manque de moyens humain et matériel.Une plongée dans le quotidien difficile de ces fonctionnaires de police.