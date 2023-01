À Fort-de-France, Chloé Burlet crée des univers de décoration

Suite de la ballade à Fort-de-France avec la rubrique Fondok. Après un début de carrière dans le marketing, Chloé Burlet a changé de vie pour faire de la création d’univers de décoration.

William Zébina & Thierry Sokkan •

La crise Covid-19 a été un vrai déclic pour Chloé Burlet. Le confinement a été un moment de pause et d’introspection pour la jeune femme. Une évidence lui saute alors aux yeux, elle ne s’épanouit pas pleinement professionnellement dans le marketing et le commerce et décide alors d’approfondir ce qui la passionne vraiment, la décoration.

Chloé Burlet favorise la rénovation et la customisation. • ©William Zébina

Chloé Burlet propose de créer des univers. Avec un particulier ou une entreprise, elle propose de réaménager les intérieurs, en réalisant notamment des peintures murales, mais aussi de la rénovation et customisation de meubles. Elle aime notamment redonner vie à du mobilier anciens qui auraient fini à la poubelle.

Chloé Burlet redonne vie à du mobilier ancien. • ©William Zébina



Pour elle, c’est une façon de se positionner dans le développement durable, éco-responsable, mais aussi un mode de décoration moins coûteux pour les clients.

Chloé Burlet confie qu'elle n'est qu’au début de son parcours. Son rêve est de devenir designer d’objets.