L'ancien Palais de justice de Fort-de-France toujours au coeur d'une bataille juridique

Le rapporteur public a donné son avis lors de l'audience du tribunal administratif jeudi matin (11 juin 2020). La CTM a le droit de reprendre l'ancien Palais de justice de Fort-de-France. Un avis contesté par la Ville de Fort-de-France. Le délibéré devrait être connu d'ici à 15 jours.

Brigitte Brault/ Franck Zozor •



De nombreux recours déjà envisagés

Au delà des questions purement politiques qu'il y a véritablement derrière ces affaires là, il y a une question juridique très intéressante. Si la décision est favorable à la Ville de Fort-de-France, il est très probable que la CTM fasse appel devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et inversement si la décision ne nous est pas favorable, la ville fera appel aussi. Cela peut aller jusqu'au conseil d'Etat.



Me Dominique Nicolas. Avocat de la Ville de Fort-de-France.



"Une demande irrecevable"

La Ville de Fort-de-France avait une convention de mise à disposition de l'ancien Palais de justice de Fort-de-France. Toutes les pièces de ce dossier montrent la mauvaise foi de la Ville. Cette demande est irrecevable.



Me Corinne Boulogne Yang-Ting. Avocate de la CTM.

