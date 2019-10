Après l'incendie dans la zone de restauration, l'activité reprend sur le marché de Fort-de-France

Le marché de Fort-de-France a pu ouvrir ses portes au public ce mercredi 23 octobre 2019, juste quelques heures après un incendie dans deux de ses restaurants. Les marchandes poursuivent leur action de promotion de la production locale en proposant trois tonnes d'avocat à leur clientèle.

Daniel Betis •

L'avocat du nord caraïbe en force sur les étals



Un légume riche en vitamines

Les discussions sur le marché de Fort-de-France ce mercredi matin tournent essentiellement autour de La destruction par le feu de deux restaurants de la place. Le marché était fermé hier soir (mardi 22 octobre) lorsque le feu s'est déclaré.Les activites ont repris sauf dans la zone restauration, inacessible pendant un certain temps.Les marchandes comptent écouler trois tonnes d’avocat provenant en grande partie du Prêcheur (Nord Caraïbe). Après la christophine, le melon, le giraumon, la groseille, le manioc, pendant trois jours, les vendeuses proposeront un autre produit du terroir : l'avocat.L'avocat est riche en vitamine C, E, et K. Conseillé aux diabétiques, il possède de nombreuses vertus, comme équilibrer la glycémie ou la tension artérielle, renforcer l’immunité, faciliter la digestion. En esthétique cosmétique, il nourrit la peau et permet d’être éclatant.