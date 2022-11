Bientôt deux nouvelles toilettes publiques à Fort-de-France, malgré les dégradations récurrentes

La municipalité foyalaise se passerait bien de la dégradation répétée de ses installations publiques, à l’heure où ses finances sont toujours dans le rouge.

Les 1er et 2 novembre 2022, deux des 8 WC publics installés au centre-ville ont été vandalisés, des faits condamnés par le maire, Didier Laguerre, qui "exige la plus grande fermeté contre les auteurs de ces délits".

Ces agissements portent atteinte au service public, à l’activité économique et aux efforts d’aménagement du centre-ville. Une plainte a été déposée.

"Ce n’est pas la première fois" explique l’élu en charge de la sécurité pour la commune.

On a déjà eu à faire face à ces dégradations par le passé. On a même retrouvé du ciment à l’intérieur d’une cabine, des vêtements sales, des canettes de boissons… alors que c’est un bien public destiné à tout le monde… C’est incroyable ! On a une idée des auteurs de ces faits, dont des SDF parfois. En tous cas, ce sont des actes de délinquance.