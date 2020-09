Carnaval 2021 : sera-t-il maintenu à Fort-de-France ?

Les élus de la municipalité foyalaise s'interrogent en ce moment sur le maintien ou non du carnaval de 2021 prévu au mois de février 2021. La question est sur toutes les lèvres vu le contexte sanitaire, mais "pour l'heure, il n'y a aucune décision de report" selon le maire, Didier Laguerre.

Guy Etienne •

Il est primordial que le carnaval se tienne. (Annie Chandey - conseillère municipale en charge de la mission carnaval pour la capitale).

Il faut peut-être songer à repenser notre carnaval. (Valérie Guitteaud - vice présidente du groupe Gwanaval)

En termes de calendrier réaliste, nous ne nous attendons vraiment pas à voir une vaccination généralisée avant le milieu de l’année prochaine. (Margaret Harris - porte parole de l'OMS / ONU Info, le 4 septembre 2020)



Calendrier contrarié

Report ou annulation ?

#CARNAVAL2021 - Pour l’heure, il n’y a eu aucune décision de report du Conseil Municipal concernant le Carnaval. Nous allons #coconstruire avec les différents acteurs pour analyser les différentes options, compte tenu du contexte sanitaire actuel. #ITW #Live @espacefm996 — Didier LAGUERRE (@Laguerre_D) September 15, 2020

Aura-t-on droit à un carnaval en 2021 à Fort de France ? Les acteurs y réfléchissent d'ores et déjà. Une réunion s’est tenue en mairie en fin de semaine (vendredi 25 septembre 2020), en présence de plusieurs associations impliquées dans l'organisation.Les échanges ont été "fructueux" entre les participants, mais le doute persiste depuis cette rencontre, quant au maintien ou non de la fête de Vaval, dont le sort dépend de l'évolution du coronavirus, par rapport aux restrictions qu'impose cette pandémie.Sur le calendrier 2021, le carnaval est prévu du samedi 13 au mercredi 17 février. Mais en amont, il y a les traditionnelles élections de Miss, lesquelles sont organisées souvent dès le mois de janvier dans certaines communes et à fortiori, lorsque les jours gras sont programmés en février.Or, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, il ne faut pas s'attendre avant la mi-2021, à des campagnes de vaccination massive contre la Covid-19.Cette déclaration relayée sur news.un.org , est une façon de rappeler que "des contrôles rigoureux de l’efficacité et de l’innocuité de tout candidat pourraient retarder de plusieurs mois une campagne de vaccination de masse".Selon l’agence onusienne, "34 vaccins font actuellement l’objet d’essais sur l’homme dans le monde, et 142 candidats vaccins sont actuellement en phase d’essais précliniques".C'est dans ce contexte que le maire de Fort-de-France devra arrêter une décision avec son conseil municipal. Dans un tweet posté le 15 septembre 2020, Didier Laguerre semblait y croire encore.Les parades des jours gras drainent habituellement plus de 200 000 personnes chaque année à Fort-de-France. En 2009, la ville a dû annuler pour la première fois ces défilés carnavalesques, à cause de la grande grève