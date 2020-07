L'espace funéraire et crématorium de la Joyau à Fort-de-France est de nouveau ouvert au public

L'espace funéraire et crématorium de la Joyau à Fort-de-France.

L'espace funéraire et crématorium de la Joyau à Fort-de-France. • ©Martinique la 1re

Les veillées vont pouvoir redémarrer à l’espace funéraire et crématorium de la Joyau à Fort-de-France, dans le respect des règles sanitaires. Pas plus de 200 personnes, port du masque obligatoire et utilisation du gel hydroalcoolique.



Aurélie Treuil •