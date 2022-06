Fermeture de squats aux Terres Sainville à Fort-de-France pour stopper les nuisances

La ville de Fort-de-France continue à recenser ses maisons abandonnées afin de les rendre inaccessibles. L’objectif est de mettre un coup d’arrêt aux squats que génère la désertion. Jeudi 9 juin 2022, une nouvelle opération a eu lieu à la rue Henri Barbusse, aux Terres Sainville.

Afin de répondre aux préoccupations des riverains qui subissent des atteintes à la tranquillité publique (nuisances sonores et olfactives, prolifération de rats et amoncellement de déchets) pouvant conduire à un sentiment d'insécurité, la ville procède, chaque fois qu'elle le peut, à la fermeture de ces lieux, dans le strict respect des procédures relatives à ces constructions (procédures de péril et d'abandon manifeste).