Fort-de-France : 270 nouvelles places de parking disponibles dans 10 mois

La réhabilitation du parking de La Savane à Fort-de-France est amorcée côté sud, à compter du 6 mars 2023, face à l’Avenue des Caraïbes. Des fouilles archéologiques seront d’abord effectués sur le site avec l’INRAP, puis l'espace sera reconfiguré pour accueillir 270 nouvelles places de stationnement.

Puis à la fin, on va refaire le revêtement et la signalisation, planter de la végétation et ajouter des équipements modernes avec de nouvelles technologies pour les modalités de paiement. On va intégrer des lecteurs de plaques d’immatriculation par exemple, ce qu'on trouve déjà dans certains parkings. On aura une promenade piétonne en parallèle de l'Avenue des Caraïbes (…). C'est quand même un gros chantier qui me semble important, dans la stratégie de réaménagement enclenchée depuis des années sur la Savane.