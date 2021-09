Inscriptions reportées au SERMAC de Fort-de-France pour la saison 2021-2022, à cause de la pandémie

Jardin et locaux du SERMAC, au parc culturel Aimé Césaire à Fort-de-France.

Le Service Municipal d’Action Culturelle de Fort-de-France (le SERMAC), a décidé de reporter les inscriptions pour l’année 2021-2022 (initialement prévues les 5 et 12 septembre), "en raison de la situation sanitaire" précise la ville. Les stagiaires de 2e année et plus peuvent le faire en ligne.

Chaque année, les deux premiers week-ends de septembre, sont marqués par l'affluence des inscriptions aux différentes activités culturelles proposées par la ville de Fort-de-France. 40 ateliers avaient déjà été sélectionnés pour la saison 2021-2022 dans cinq disciplines (arts visuels, arts scéniques, ateliers bien-être, langues et art musical). Report des inscriptions en 1ère année Mais c’était sans compter avec la Covid-19 et le couvre-feu.

Conséquences : la ville a décidé de reporter "à une date ultérieure" les nouvelles inscriptions prévues à l’origine les 5 et 12 septembre 2021. Depuis la création de ce service culturel en 1975 par l’ex-maire, feu Aimé Césaire (dont le site porte son nom), les ateliers du SERMAC ont ouvert la culture aux petits et grands à des tarifs très abordables, d'où l'engouement chaque saison, en particulier pour les activités musicales. Locaux et secrétariat du Service Municipal d'Action Culturel, au parc Aimé Césaire à Fort-de-France. • ©Guy Etienne Inscriptions en ligne possibles En revanche, les stagiaires de 2e année et plus peuvent s’inscrire sur le site internet : http://fort-de-france.portail-familles.com/fortdefrance

