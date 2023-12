L’ex-bâtiment de la CGSS de Fort-de-France transformé en logements pour étudiants

C’est une "opération relativement périlleuse" qui est engagée sur le site de l’ex CGSS (Caisse Générale de Sécurité Sociale) de Fort-de-France.

16 ans après le déménagement des services vers le quartier Place d’Armes au Lamentin, le bâtiment du Boulevard Général De-Gaulle est en cours de réhabilitation, 65 ans après sa construction.

Ce projet porté par la société d’HLM Ozanam après le rachat des murs, sera transformé à terme, en résidence universitaire.

La rénovation de cet immeuble est une opération relativement périlleuse, puisque ce sont beaucoup d'études pour pouvoir assurer une sécurité optimale pour les futurs résidents. Nous avons conservé la structure existante, allégé fortement le bâtiment en enlevant tout ce qui était présent, y compris les sols, les carrelages… pour réduire le poids total de l'immeuble et répondre à la réglementation d'aujourd'hui. L'opération en termes de travaux c'est un petit peu plus de 5 000 000 d'euros pour la partie travaux. Avec l'achat du bâtiment, on est à 7 millions, avec l'ensemble des études, de la maîtrise d'œuvre et les experts en honoraires qui ont participé à cette opération.