La "bourse Paille" à la recherche du génie martiniquais

Lancée par l’artiste Yoni “Paille” Alpha, la bourse Paille est un dispositif original visant à accompagner tout Martiniquais ayant une idée ou un projet innovant, structuré, documenté et économiquement bénéfique à la Martinique. Cette année, pour la deuxième édition, 18 partenaires ont répondu à l'appel.

Bianca Careto •

Cette nouvelle édition 2021/2022 de la bourse Paille prend une nouvelle trajectoire. L'artiste Yoni Alpha connu sous le nom de "Paille" ainsi que l'équipe qui l'entoure ont l'ambition de partir à la recherche du génie martiniquais. Pour cela, il suffit d'être majeur et d'avoir un projet d'envergure qui permet de dynamiser le territoire Martiniquais.

Cette bourse est surtout la promesse d'un accompagnement durable pour les porteurs de projet. L'idée est de redonner confiance au territoire martiniquais et de croire à une réussite endogène sur l'île.

L'équipe s'est donc entourée de relais pour mener le projet à bien. 18 partenaires impliqués et convaincus que l’union fait la force se sont constitués en réseau. Pôle emploi s'est rajouté cette année et va être un élément majeur dans ce dispositif. L'établissement public va permettre aux candidats de bénéficier d'un accompagnement préalable au dépôt de leur candidature à l'occasion des "Open Mic" qui auront lieu les 7 et 8 janvier 2022.

En mars et avril 2022 vont débuter les Bootcamps entrepreneuriaux. Les candidats sélectionnés vont être guidés dans le processus de création d'entreprise grâce à différentes missions durant quatre semaines.

Yoni Alpha (bourse)

Pour cette équipe, persuadée que la réussite peut se faire en Martinique, la bourse veut faire émerger et exister durablement le génie martiniquais.

Pour Edyna Ndébani, la coordinatrice communication et relation presse, il s'agit d'un dispositif 100% gagnant. Toutes personnes qui rentrent avec la bourse paille, en sort avec une plus-value.

Edyna Mdébami (bourse Paille)

Le dispositif mis en place permet à toute personne quelque soit le niveau de maturité du dossier d'être pris en charge et bénéficier soit d'un accompagnement ou soit d'un conseil efficace pour évoluer convenablement.

Le lauréat de l'édition remportera la somme de 10 000 €.

L'inscription se fait sur le site https://laboursepaille.com