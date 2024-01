"La violence ne doit pas devenir une normalité dans notre pays" [Association Dillon Douboutt’ de Martinique]

Sur sa page Facebook, l’Association Dillon Douboutt’ de Martinique exprime sa colère contre la violence en général. Cette déclaration intervient à la suite d’une fusillade en marge d’un vidé carnavalesque nocturne qui se déroulait dans la cité foyalaise, vendredi 26 janvier 2024. "On a tous un rôle à jouer en refusant fermement l’inacceptable !"

Depuis 40 ans, l’Association Dillon Douboutt’ de la cité portant le même nom, œuvre afin de "favoriser le vivre ensemble à travers des activités sportives et culturelles". Mais aujourd’hui, elle crie son exaspération face à une violence décomplexée qui empoisonne la société martiniquaise. Aucune commune de l'île n'est épargnée.

Dernier épisode sanglant en date, c’est cette fusillade qui a éclaté en marge d’un défilé carnavalesque nocturne à Fort-de-France, le vendredi 26 janvier 2024. L’Association est d’autant plus remontée que ce fait divers grave s’est déroulé sur le territoire de la cité Dillon.

"Les instants de fêtes ne sont pas des moments pour en découdre"

La violence ne doit pas devenir une normalité dans notre pays. Nos moments de vivre-ensemble et de partage intergénérationnel ne doivent pas être gâchés par ce type de faits. Les instants de fêtes ne sont pas des moments pour en découdre. Lorsque les manifestations se feront plus rares, on nous dira encore "Yo pa ka fé ayen ba la jénes" [On ne fait rien pour nous]. "Fok nou sav sa nou lé" [Il faut savoir ce qu’on veut] ! Association Dillon Doubout’ via Facebook

Le "vivre ensemble" cultivé depuis plus de 40 ans par l'Association Dillon Douboutt' à Fort-de-France. • ©Facebook Association Dillon Douboutt' / DR

Cette association très active sur le terrain, ne dissimule pas sa colère et ne se cache pas non plus derrière le déni idéologique dans ce post publié le 27 janvier dernier sur sa page Facebook, au lendemain de la violente rixe : "nous bon épi sa" [nous en avons assez avec cela] !

Nous voulons sortir sans avoir peur de nous retrouver au milieu d'actes de violence gratuite. "Respekté nou, respekté kow" (respecte-nous, respecte-toi) ! Nous avons tous le droit de nous épanouir et de nous détendre. Nous avons tous droit au bien-être et au bonheur. Nous avons tous le droit de vivre en sécurité ! ADD

"Éducation, respect… on a tous un rôle à jouer"

Face à cette vague de violence, nous ne devons pas nous résigner. On a tous un rôle à jouer en refusant fermement l’inacceptable ! En remettant l’éducation, le respect, la solidarité et l’entraide au cœur de notre société. Association Dillon Douboutt’

L’ADD (l’Association Dillon Douboutt’) organise ce mercredi 31 janvier 2024 à 17h30, "un rassemblement pour la vie" devant le collège Fernand Donatien de la Cité Dillon. Cette initiative est baptisée "nous bon épi sa, sé viv nou lé viv" [nous en avons assez avec cela, c’est la vie que nous voulons] !

La population est invitée à participer massivement à cette réunion publique vêtue de blanc.