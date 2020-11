Le Love challenge au secours des plus démunis à Fort-de-France

Deux dimanche par mois, les bénévoles du Love Challenge distribuent 70 paniers de nourriture aux plus démunis. Une demande qui ne cesse d'augmenter en cette période de crise sanitaire. Le collectif de bénévoles de Love Challenge lance un appel à la générosité des martiniquais.

Xavier Chevalier •

Love Challenge de Martinique

Une forte hausse de la demande lors des confinements

Afin d'aider les plus démunis, un collectif du nom de Love Challenge SDF donne environ 70 paniers alimentaires les deuxièmes et quatrièmes dimanche de chaque mois à Fort-de-France.Chaque panier est composé d'un biscuit salé et d'un sucré, une compote en gourde, d'une boite de pâté, une de sardines, une de raviolis ou de cassoulet, d'une demie-baguette, de deux bouteilles d'eau de 50 cl, d'un jus de fruit, d'un fruit, d'un ou deux bonbons.De plus un accompagnement est aussi proposé en fonction des saisons et des dons : patates douces, giromon, fruits à pain...Les denrées sont achetées par les bénévoles qui participent au Love Challenge, les entreprises et les particuliers peuvent aussi faire des dons.En temps normal, les membres du collectif, se rendent à Fort-de-France, sur le parking des taxis, afin de délivrer un maximum de paquets repas, avant d'arpenter les rues pour rencontrer les sans-abris qui ne se sont pas déplacés. Lors du premier confinement, des repas étaient distribués chaque dimanche au lieu d'un seul par mois habituellement . Les bénévoles distribuaient alors jusqu'à 100 paquets par semaine.Willy Guitteaud, l'un des responsables du Love Challenge, ne manquerait pour rien au monde son rendez-vous dominical, pour lui c'est " un devoir de transmission d'énergie ".Face à la hausse de la demande en cette période de crise sanitaire et de confinement, les membres du collectif pourraient se rendre chaque semaine à Fort-de-France afin d'aider les plus démunis.Pour faire des dons, vous pouvez contacter Willy Guitteaud au 0696.07.61.76.