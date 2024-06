Les espèces marines sur une fresque murale au port de plaisance de Fort-de-France

Le collectif "Un Œuf" est fier de présenter sa nouvelle fresque murale, "un projet artistique de dynamisation urbaine", sur la place de la nature et des espèces aquatiques du site de l'Étang Z'Abricots.

Ce projet artistique rentre dans le cadre d’une action de valorisation et d’intégration du site, dans un espace naturel et de réappropriation de l’espace par le public. Un mobilier urbain a été créé et conçu en lien avec le thème du projet. Le designer Jean-Marc Bullet et son équipe ont conçu des assises coralliennes pour les passants.