"Psst ! Chabine...Ya sa la !" : enquête sur le harcèlement à Fort-de-France, son ampleur et ses conséquences

Dans le cadre d’une enquête sur la place des femmes dans l’espace public à Fort-de France, la sociologue Nadia Chonville, interroge la population martiniquaise. Le but de l’enquête est de pouvoir mieux cerner les difficultés rencontrées par les femmes dans le centre-ville.

Yva Gelin et Fabrice Defremont •

La sécurité des femmes

Quand je suis dans les rues de fort de France, je pose la question aux passants sur leur expérience le jour même, qu’est-ce qui s’est passé aujourd’hui ?"



(Nadia Chonville)

Quand on parle de violences, on ne parle pas de choses anodines. Il se passe véritablement parfois dans des murmures de véritables violences faites à de nombreuses femmes. Pas toutes les femmes, pas par tous les hommes évidemment, mais de façon assez régulière pour qu’on puisse considérer que c’est un problème.

Consommateurs dans une rue du centre-ville à Fort-de-France. • ©Martinique la 1re

Étude locale sérieuse

Enquête sur la place des femmes à Fort-de-France



Cette enquête commandée par la déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité, soulève la question du harcèlement dans le centre-ville de Fort-de-France, son ampleur et ses conséquences.Selon la nouvelle tendance, il est possible de participer à l’enquête "Marcher en sécurité au centre-ville de Fort-de-France, à distance via les réseaux sociaux ou le lien qui se trouve ici. Il est encore possible de participer à l'enquête en allant directement à la rue piétonne du centre-ville à la rencontre de Nadia Chonville, Docteure en sociologie et démographie, pour qui cette étude soulève la question du droit de circulation des femmes dans un espace public.Une question posée aux passants, aussi bien hommes que femmes. Pour cette étude qui s’inscrit sur le long terme et a pour finalité de dégager des solutions qui soient mieux adaptées à la population. L'avis de tout le monde compte.L'enquête est menée en partenariat avec la ville de Fort-de-France qui se veut complète, et rassemble ainsi un maximum d’acteurs. Les initiateurs insistent pour bien marquer leur volonté de mener à bien une étude locale, sérieuse et qui cherche des solutions face à ce phénomène dont la société martiniquaise aimerait se défaire au plus vite.