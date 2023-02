Réouverture de l’espace santé et de vaccination de Sainte-Thérèse, après un incendie volontaire en 2021

Les riverains de Sainte-Thérèse à Fort-de-France et des quartiers voisins, peuvent à nouveau se rendre au centre de prévention santé et de vaccination. Il a rouvert ses portes à l’immeuble du Port, après plusieurs mois de travaux, à la suite d'un incendie volontaire commis le 31 juillet 2021, en pleine pandémie de Coronavirus.

Guy Etienne •

Après plusieurs mois de travaux, le centre de prévention santé et de vaccination de Sainte-Thérèse a rouvert ses portes, avec du mobilier neuf.

L’espace avait été complètement ravagé par les flammes d’un sinistre volontaire, lors d’affrontements entre un groupe d’individus et les forces de l'ordre, le 31 juillet 2021. Nous étions alors en pleine pandémie de Covid-19 et le débat faisait rage entre pro et anti-vaccin.

Le centre de vaccination de Fort-de-France incendié samedi 31 juillet 2021. • ©Martinique la 1ère

Au lendemain de l’incendie, le maire foyalais en colère, a dénoncé dans un communiqué "avec la plus grande fermeté" cette dégradation et d’autres exactions perpétrées sur le territoire de la ville de Fort-de-France durant cette période.

Didier Laguerre précisait que ce centre inauguré en 2017, "n’était pas initialement dédié à la vaccination contre la Covid-19".

Il était conçu pour offrir la vaccination gratuite aux populations les plus éloignées des systèmes de soins. Ce service public permettait aux habitants des quartiers foyalais de se faire vacciner contre tous types de maladie, comme par exemple la grippe pour les personnes âgées, mais aussi la rougeole, le tétanos, et la méningite. Didier Laguerre (communiqué du 1er août 2021)

Une partie du nouveau mobilier du centre de prévention santé et de vaccination de Sainte-Thérèse après travaux, pour cause d'incendie volontaire le 31 juillet 2021. • ©Ville de Fort-de-France

Un lieu de prévention et d’informations

Après la réhabilitation des lieux, avec le soutien de l’ARS (l'Agence Régionale de Santé), la ville de Fort-de-France vient de relancer la sensibilisation.

Cet espace est un lieu dédié à la prévention et à la promotion de la santé. Il permet d'offrir à la population un lieu d'information sur la santé en accès libre et de mettre gratuitement à disposition des acteurs de santé, un espace et des moyens afin de les aider dans leur mission d'information auprès des populations. Municipalité de Fort-de-France

"Accueil sans rendez-vous" pour la vaccination

L’espace de vaccination de Fort de France, est "l'un des premiers centres de Martinique" depuis plus de 40 ans rappelle la municipalité. Missionnée par l'ARS, l’objectif de la ville est "d'améliorer la couverture vaccinale" de son territoire.

Tous les vaccins du calendrier vaccinal en vigueur et pris en charge par l'Assurance Maladie, sont disponibles au centre de vaccination. Toute personne âgée de 6 ans et plus, qui se présentera avec ou sans rendez-vous préalable, pourra être vaccinée gratuitement. Municipalité de Fort-de-France

Informations complémentaires par mail : centredevaccination@fortdefrance.fr ou par téléphone, au 0596 59 42 56.

L'immeuble du Port à Fort-de-France où est hébergé le centre de santé et de vaccination de Sainte-Thérèse. • ©Guy ÉTIENNE

En France comme dans le reste du monde, "la vaccination est l'un des meilleurs outils pour prévenir les maladies infectieuses graves".

Se faire vacciner enfant et à l'âge adulte, c'est éviter beaucoup de maladies infectieuses pour soi et pour les autres. La plupart des vaccins obligatoires et recommandés sont remboursés par l'Assurance Maladie sur prescription médicale. ameli.fr

Les vaccins obligatoires

Ce sont les vaccins contre :

la diphtérie ;

le tétanos ;

la poliomyélite ;

l’Haemophilius influenzae B (bactérie provoquant notamment des pneumopathies et des méningites) ;

la coqueluche ;

l’hépatite B ;

la rougeole ;

les oreillons ;

la rubéole ;

le méningocoque C (bactérie provoquant des méningites) ;

le pneumocoque (bactérie provoquant notamment des pneumopathies et des méningites).

Source : ameli.fr