"Réouverture progressive" des écoles à Fort-de-France

À compter du 2 juin 2020, le maire de Fort-de-France a décidé de rouvrir certaines écoles après "la première phase de nettoyage et de désinfection des locaux" précise Didier Laguerre

Guy Etienne •

Ermitage et Château-Boeuf B d’abord

Sur la base de l’analyse, tant du protocole sanitaire, des mesures de protection collectives et individuelles que des conditions d’encadrement nécessaires à l’accueil et à la prise en charge des enfants, les instances paritaires se sont prononcées ce vendredi 29 mai 2020.



(Ville de Fort-de-France)

Les parents ou responsables légaux peuvent-ils choisir de ne pas renvoyer leurs enfants à l'école ?

La scolarisation des élèves en présentiel repose sur le libre choix des responsables légaux du ou des enfants. L'instruction est toutefois obligatoire pour tous les enfants à partir de 3 ans.



Un élève ne suivant par les cours en présentiel, doit rester en lien avec son école et suivre l’enseignement à distance.



(Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse)

C’est au début du week-end de Pentecôte, dans un communiqué daté du 30 mai 2020, que Didier Laguerre a annoncé "la réouverture progressive" de certaines écoles de Fort-de-France.Deux établissements "pourraient accueillir des enfants dès le mardi 2 juin". Il s’agit de l’école "Pomme Cannelle" de l’Ermitage et de l’école maternelle et élémentaire "Château-Boeuf B".La municipalité table sur l’ouverture de 24 écoles dans le courant de la semaine du 2 juin, "sous réserve de l’avis favorable des Conseils d’École qui se réuniront dans les prochains jours."Reste à définir les conditions de cette reprise en termes de protocole sanitaire et pédagogique avec la communauté éducative de chacune des 49 écoles de la capitale. Les discussions se poursuivent selon la municipalité.