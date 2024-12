Forte solidarité pour l'Opération "1000 Cadeaux", malgré un nombre de présents en baisse

La 48e édition de l’Opération "1000 Cadeaux", organisée du vendredi 6 au dimanche 8 décembre, s’est conclue avec un bilan contrasté.

Si la solidarité est toujours présente en Martinique, le nombre de jouets collectés est en recul cette année.

Vendredi et samedi, environ 3200 cadeaux ont été récoltés, un chiffre légèrement en baisse par rapport à l’année dernière où on atteignait 5200 cadeaux. Mais nous espérons encore quelques belles réussites dimanche pour le dernier jour.

Cette année, les organisateurs doivent répondre à 4500 demandes individuelles et honorer 130 listes d’associations partenaires. Un défi de taille, que les bénévoles relèvent avec détermination.

Il y a une centaine de bénévoles mobilisés sur les trois jours pour assurer la collecte et accompagner les donateurs. L'engagement est essentiel.

Face au nombre important de jouets nécessaires, les dons financiers jouent également un rôle crucial pour compléter les listes.

Dès ce lundi (9 décembre), une opération de tri sera lancée pour organiser les jouets collectés en fonction de l’âge et du genre des enfants. Une étape indispensable pour préparer la distribution dans les meilleures conditions.

Malgré les défis, l’opération reste une réussite grâce à l’implication collective.

On remercie chaleureusement tous les Martiniquais et les Martiniquaises qui ont répondu favorable à cet appel. C’est vraiment important pour nous de donner de la joie et un sourire à ces enfants de familles défavorisées.