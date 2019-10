Fortes pluies et orages se déchaînent sur la Martinique

La circulation est difficile sur les axes routiers de Martinique ce jeudi 31 octobre 2019. Suite au passage d'une masse d'air humide et instable amenant des averses intenses, plusieurs routes sont inondées. La Martinique est placée en vigilance orange pour fortes pluies et orages.

Jean-Claude Samyde •

Marc Mongis Point Route à 8 heures

Plusieurs axes routiers sont inondés ce matin. c'est le cas au Robert à Four à Chaux, mais également entre Augrin et Pelletier au niveau du radar du Robert, les routes environnantes du stade du Robert, mais aussi de Saint-Joseph.Les services de la CTM sont sur le terrain pour l'évaluation de la situation.Marc Mongis le directeur général adjoint en charge des infrastructures et des équipements de la collectivité territoire (extrait du journal radio de Martinique la 1dère)Météo France signale que les averses vont durer jusqu'au vendredi premier novembre. La masse d'air reste instable, et de fortes pluies sont à craindre dans les prochaines heures. Des cumuls sont attendus, de l'ordre de 80 à 100 mm.