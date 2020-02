France-Antilles : le tribunal de commerce autorise le quotidien à reprendre son activité

Qui est Xavier Niel ?

Xavier Niel avait tout juste 15 ans, quand il reçoit son premier ordinateur.Il est encore au lycée quand il développe un service de “Minitel rose”. Très plébiscité, sa création fait de lui un millionnaire à l'âge de 24 ans.Au milieu des années 90, il flaire le potentiel du web et investit dans WorldNet, le premier fournisseur d'accès Internet grand public en France.En 1999, Xavier Niel lance sa propre offre de téléphonie mobile sous le nom de Free. Avec son associé Rani Assaf, il commercialise la Freebox, boîtier unique pour internet, la téléphonie et la télévision qui révolutionne le marché.Xavier Niel est le fondateur et le vice-président du groupe Iliad , spécialisé dans les télécoms et les médias.Parallèlement à ses activités dans les télécoms, Xavier Niel investit dans de nombreuses start-up et se diversifie dans la presse.En 2010, il s'associe à Matthieu Pigasse et Pierre Bergé pour racheter le journal Le Monde avant d’entrer, en 2017, au capital du Magazine Littéraire à hauteur de 40%.L’Autorité de la concurrence a procédé à l’examen de la prise de contrôle exclusif du groupe Nice-Matin (GNM), qui édite les titres Nice-Matin, Var-Matin et Monaco-Matin, par la société holding NJJ (Le Monde, L’Obs), contrôlée par Xavier Niel et donné son accord.Xavier Niel est donc devenu le seul propriétaire du groupe Nice-Matin.Adepte de la French Tech, il continue d’investir massivement dans des start-up tout en ayant créé l'Ecole 42, un établissement d'autoformation en informatique, ainsi que le plus grand incubateur d’Europe nommé Station F.42 a été fondée à l’initiative de Xavier Niel en 2013 alors que l’industrie du numérique en France subissait une importante pénurie de développeurs informatiques.Pour former en grand nombre les meilleurs talents de demain, l’établissement met à disposition les meilleures infrastructures dans des lieux innovants et modernes à Paris et Fremont (Silicon Valley).42 s’est lancé à l’international avec 21 campus pour 2020 dont 3 en France, Belgique, Maroc, Finlande, Pays-Bas, Russie, Brésil, Indonésie, Arménie, Japon, Colombie, Espagne, Canada et Italie.