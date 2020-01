Franck Robine, le préfet de la Martinique est nommé en Corse

La décision a été annoncée en conseil des ministres de ce mercredi (15 janvier 2020). Franck Robine, le préfet de Martinique a été nommé préfet de la Corse, préfet de la Corse du sud.

Jean-Claude Samyde •

Franck Robine était entouré de Frédéric Buval, maire de Trinité, du responsable du RSMA et du sous-préfet Emmanuel Baffour • ©Préfecture ...

Nommé préfet de la Martinique le 28 juin 2017 par le conseil des ministres, Franck Robine a pris ses fonctions le mercredi 19 juillet 2017 lors d'une cérémonie d'intronisation place de la Savane à Fort-de-France.Pendant ses 31 mois passés en Martinique, Franck Robine s'est impliqué dans différents dossiers et notamment l'échouage des algues sargasses, les assises de l'Outre-mer, la pollution des terres au chlordécone mais aussi les problèmes liés à la santé (dengue et pollution de l'air).Délégué du gouvernement pour l'action de l'État en mer, il a coordonné les opérations de zone de lutte contre les trafics de produits stupéfiants, et récemment les recherches des marins disparus dans le naufrage du bateau (Bourbon Rhode).Le préfet de Martinique a aussi piloté les fonds de coopération régionale (FCR) institué par la loi d'orientation pour les Outre-mer. Il a aussi été interpellé sur les 50 pas géométriques lors des manifestations sur le littoral de la commune de Sainte-Luce.Franck Robine va remplacer Josiane Chevalier nommée préfète de la région Grand Est. Le prochain préfet de Martinique devrait etre connu mercredi (22 janvier 2020), à l'issue du conseil des ministres.Le départ de Franck Robine intervient à la veille des élections municipales et à un peu plus d'un an des élections territoriales.