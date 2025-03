Teddy Riner interpelle Manuel Valls sur la vie chère aux Antilles : "Il faut arrêter de se foutre d’eux"

Sur le plateau de l’émission Clique présenté par Mouloud Achour, le judoka guadeloupéen n’y est pas allé avec le dos de la cuillère.

Il a directement interpellé Manuel Valls. Ce dernier revient d’une visite dans les Antilles françaises : Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la Guadeloupe, puis la Martinique où il a annoncé un projet de loi contre la vie chère en Outre-mer, avant juillet.

Pour Teddy Riner, il est temps d’agir. L’heure n’est plus aux déclarations, il attend des actes.

Il a dit qu’il allait prendre le dossier à bras-le-corps, j’attends. Je suis désolé de mettre cette pression sur ce ministre, mais quand on dit, on fait.

Rappelant l’écart persistant entre les prix pratiqués dans les territoires ultramarins et l’Hexagone, il a dénoncé une prise de conscience de la classe politique, mais surtout un manque d’action.

Ça suffit de laisser de côté les îles antillaises et les DOM-TOM, POM (pays d’outre-mer) de côté, et de juste les utiliser quand on veut être la seconde puissance navale. Non, il faut s’occuper des gens comme il se doit, et arrêter de se foutre d’eux.