"La haine n'a pas sa place dans cette salle"... Les larmes d'Ebony, finaliste de la Star Ac', cible d'un geste haineux, lors d'un concert à Lille

#Ebony ceci est un message d’amour et de soutien♥️💪🏻 Je ne sais pas comment lutter contre la haine croissante de ce pays, alors je crie juste mon amour et ma tolérance plus fort, en espérant que la majorité me rejoigne pour que la haine redevienne honteuse et silencieuse ! 🥺 pic.twitter.com/pqyQYdllTp