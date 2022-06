Jumelage entre le François (Martinique) et Sinnamary (Guyane)

C’est dans la salle des délibérations de la mairie franciscaine qu’a eu lieu la signature de ce serment de jumelage ce mercredi 1er juin 2022, entre le 1er magistrat martiniquais Samuel Tavernier et son confrère guyanais, Michel-Ange Jérémie, maire de Sinnamary.

Michel-Ange Jérémie, le maire de Sinnamary en Guyane et Samuel Tavernier, maire du François en Martinique, à l'occasion de la signature officielle du jumelage des deux communes (le 1er juin 2022). • ©Communication ville du François

Cette cérémonie de jumelage entérine la décision du conseil municipal de la ville du François du 27 mai 2021, après concertation des deux édiles trois mois auparavant. Ce jumelage tend à "encourager et soutenir les échanges entre les habitants pour développer, par une meilleure compréhension mutuelle et une coopération efficace, le sentiment vivant de la fraternité" explique la municipalité martiniquaise.

Ce jumelage entre les deux villes a pour objectif de maintenir des liens permanents entre les municipalités des deux communes afin de dialoguer, d’échanger les expériences et de mettre en œuvre toute action conjointe susceptible d’enrichir les deux villes dans les domaines suivants : Culture, Sport, Education, Tourisme, Environnement et développement durable…

Les municipalités de Sinnamary et du François réunies le 1er juin 2022 en Martinique, à l'occasion du jumelage officiel des deux villes. • ©Communication ville du François

Les municipalités de Sinnamary et du François réunies le 1er juin 2022 en Martinique, à l'occasion du jumelage officiel des deux villes. • ©Communication ville du François

Elus et administratifs des deux Conseils ont assisté à cette signature officielle, ponctuée par la présentation vidéo des deux communes et l’allocution de leur maire respectif.

Avant le cocktail de clôture, Michel-Ange Jérémie a reçu des mains de son homologue, la médaille d’honneur de la ville franciscaine, dont l’équipe de football avait eu maille à partir avec celle de Sinnamary lors des 32e de finale de la coupe de France de foot-ball, le 30 janvier 2021.

C’est parti on va dire d'une incompréhension probablement après les 32e de finale, mais nous avons pu montrer que nos peuples se sont unis au-delà même des divergences sportives, que nous avons mis en avant les valeurs (…) et surtout nous avons compris l'intérêt de remettre l'homme au coeur de nos territoires, Martinique et Guyane.