L'ingénieur chimiste Laurène Charlec participe à la création de produits cosmétiques naturels locaux

Toujours au François, la rubrique "Fondok" rencontre Laurène Charlec. À 25 ans, cet ingénieur chimiste est responsable du contrôle qualité et de la création de produits cosmétiques d’un laboratoire. Elle imagine de nouveaux produits avec les plantes et les fruits locaux.

William Zébina - Marc-François Calmo •

C’est dans l’entreprise où elle travaille, dans la zone artisanale de Trianon, que nous avons rencontré Laurène Charlec. Ce jour-là, elle a pour tâche de confectionner un lait nourrissant pour les cheveux contenant des extraits de feuilles de goyave.

L’ingénieur chimiste explique que les feuilles qui seront utilisées proviennent d'arbres du Robert, de Fond-Saint-Denis ou du François. Elles sont lavées, séchées dans un four avant d’être coupées en morceaux et placées dans un alambic.

Laurène Charlec est biologiste chimiste dans un laboratoire. • ©William Zébina

Après plusieurs heures de distillation, Laurène Charlec obtient de l’huile essentielle et de l’hydrolat. Il s'agit de l'eau de la distillation qui contient également des produits actifs, même si c’est en moins grande quantité que l’huile essentielle. Les extraits de feuilles de goyave ont des effets bénéfiques pour les cheveux. Ils sont nourrissants et apportent de la douceur. Pour la peau, cela permet de resserrer les pores et d’aider à éliminer les taches.

Avec son laboratoire, Laurène Charlec mène des tests sur plusieurs plantes médicinales et fruits. Ils ont l’ambition d’en incorporer de plus en plus dans leurs produits pour la peau, le visage les cheveux. Ils espèrent même pouvoir créer un jour des gammes quasiment composées à 100% de produits naturels locaux.