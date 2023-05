Le François, "the place to be" du 18 au 21 mai… pour un festival de concerts et d'attractions

"Vini fè an won ô Franswa" (venez faire un tour au François), 1ère édition de ce festival culturel organisé par cette commune du sud de Martinique. La manifestation est consacrée durant 4 jours, à l’artisanat, à la gastronomie, à la découverte du terroir, aux sports et à plusieurs concerts de musique locale et internationale. La municipalité veut ainsi "renforcer l’attractivité" de son territoire, du 18 au 21 mai 2023.

Guy Etienne •

Le François, c’est "l’endroit où il faut être" en cette fin de semaine, pour profiter des nombreux rendez-vous de ce 1er festival culturel organisé par la ville du François. Elle invite petits et grands à venir faire un tour - "Vini fè an won ô Franswa", du 18 au 21 mai 2023.

Village artisanal, visites, musée, restauration, pique-nique en famille, brunch au marché, sports, excursions et plusieurs animations culturelles, dont une série de concerts, sont les ingrédients de ce coup d'essai.

Dédé Saint-Prix à la flûte • ©Capture Facebook Dédé Saint-Prix / Freddy Derby

Samuel Tavernier, "VRP" de la manifestation

Renforcer l'attractivité de notre territoire, découvrir ses atouts naturels, artistiques, économiques, sont les ambitions majeures de notre municipalité. Cette manifestation se veut être le premier grand festival de la Martinique. Outre les plateaux artistiques locaux et internationaux qui vous sont présentés, l'occasion vous est donnée entre autres, de déguster nos saveurs locales, de découvrir nos sites historiques et nos îlets, de vous balader dans nos campagnes verdoyantes, à la rencontre d'artisans et des gardiens de notre patrimoine, de vous adonner à des activités sportives de visiter l'Habitation Clément, de vous initier à la Haute Taille… Samuel Tavernier - maire du François

Le plateau artistique est en effet très copieux. Jeudi 18 mai, c’est Dédé Saint-Prix, l’artiste le plus populaire de la commune qui donne le coup d’envoi des concerts, à 18h, avec sa musique traditionnelle "Chouval Bwa". Il sera suivi à 20h de la partition reggae du chanteur Saël "and Friends".

Quelques uns des artistes de la série de concerts que propose le 1er festival culturel "Vini fè an won ô Franswa" (venez faire un tour au François), du 18 au 21 mai 2023. • ©Facebook Ville du François / DR

Vendredi 19 mai, l’auteur-compositeur martiniquais, Joël Jacoulet (qui vient de fêter ses 50 ans), entre en scène avec ses comparses.

Le 19 mai, on m'a donné l'opportunité de réunir autour de moi, le plateau artistique de mon choix. La ville du François, dans le cadre du concert "Mizik Nou", m’a donné cette chance. Je vous donne rendez-vous le 19 mai pour un plateau "B. Caribbean Family Show", avec les artistes qui ont un peu jalonné ma carrière, même si je n’ai pas pu avoir tout le monde, mais j'ai réuni E.Sy Kennenga qui sera parmi nous, Victor O, Goldee, Stevy Mahy, Erik Pédurand, Jann Baeudry, Silk Asara et peut-être bien d'autres… Je vous invite à me rejoindre pour cette manifestation. Joël Jacoulet

Le 20 mai, place à une autre génération de musiciens, toujours à partir de 18h, avec successivement, Mauranne, Ronisia et Koffe à l’Appaloosa Aréna.

Et c’est dans cette même salle que se produiront le 21 mai, le concept Misik Opéyi de Tony Chasseur and Guests, le chanteur Christophe Maé et le groupe Steel Pulse, l’une des meilleures formations de reggae de la planète, dont la réputation n’est plus à faire.