Pas de cours au collège Trianon au François après l'agression d'un professeur par un parent d'élève

La direction et les enseignants du collège Trianon au François sont à bout. Seulement deux mois après la rentrée, ils se mobilisent pour dénoncer les agressions et incivilités répétées de la part de parents d’élèves. Ils réclament plus de sécurité. Les cours sont à l’arrêt depuis hier (10 octobre) jusqu’à nouvel ordre.

Inès Tresident-Ranguin •

"Rien ne va plus dans le collège", déplore un enseignant du collège Trianon au François. Depuis la rentrée, la direction de l'établissement ne compte plus les faits de violence au sein de l'établissement.

Hier, l’agression d’un parent d’élève sur un professeur de sport du collège est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

Après cet énième fait de violence, la direction et le corps professoral de l'établissement ont décidé de débrayer pour alerter sur les agressions et incivilités répétées de la part des parents d’élèves. Cette semaine, deux enseignants ont été agressés par des parents.

Pas plus tard qu’hier, alors que Madame la principale était elle-même victime d’agression verbale de la part de certains parents, un autre parent s’en est pris à un professeur. C’est gratuit. Un enseignant

Pour davantage de moyens de sécurité au collège

Les enseignants n’en peuvent plus des brutalités et des menaces des parents et des élèves. Ce climat d’insécurité fait craindre le pire.

Les enfants sont de plus en plus agressifs. Ça fait à peine deux mois que nous sommes rentrés et les enfants sont intenables. Et les parents viennent dans l'établissement pour nous agresser.

Ce matin, la direction et les professeurs se sont entretenus afin de trouver des solutions. Les enseignants réclament la mise en place de rondes régulières des forces de l’ordre aux abords du collège, un agent de sécurité, un système de caméras avec interphone.

Outre l’insécurité, le personnel pointe également de multiples dysfonctionnements dans le collège du François comme le manque de travaux d’entretien, des fuites d’eau, la vétusté des bâtiments, des machines défectueuses.

Une autre réunion devrait avoir lieu dans la journée. Pour l’instant, aucun cours n’est donné.