Fusillade de l'Oasis : 6 arrestations et trois incarcérations

Les gendarmes et la préfecture se félicitent des arrestations récentes de 6 personnes dans le cadre de l'enquête après la fusillade dans la nuit du 10 au 11 novembre 2022 au domaine de l'Oasis à Rivière Salée. 3 de ces personnes sont mises en examen et placées en détention.

Martinique la 1ère •

Les gendarmes de la section de recherches et les militaires de l'AGIGN (Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale), ont interpellé six personnes en Martinique suite à la fusillade dans la nuit du 10 au 11 novembre 2022 au domaine de l'Oasis à Rivière Salée.

"Trois des individus arrêtés ont été mis en examen et incarcérés par le juge d’instruction" informe la préfecture de Martinique.

Cette nuit-là, une cinquantaine de motards cagoulés et armés avaient fait irruption dans l’établissement nocturne en ouvrant le feu. La scène surréaliste en Martinique, avait provoqué une panique légitime et entrainé les blessures pour huit personnes dont six par balles.

Cette fusillade dans un lieu de détente avait particulièrement frappé l’opinion et "provoqué le déploiement d’un escadron de gendarmerie mobile en renfort de la police et de la gendarmerie et d’un groupe tactique de la gendarmerie pour renforcer les contrôles préventifs exercés sur réquisitions du parquet et la sécurité quotidienne en Martinique" rappelle la préfecture.

Opération de sécurité des gendarmes en Martinique. • ©Gendarmerie

Depuis ce déploiement exceptionnel, plus de 35 000 contrôles ont été effectuées et 544 personnes ont été interpellées en Martinique.