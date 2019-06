Fusillade près d'une discothèque : l'auteur présumé des faits avait fui en Thaïlande

© Martinique la 1ère

Les faits se sont déroulés le 6 mars 2019 (mercredi des cendres), au petit matin (5h30) à la sortie d'une boite de nuit à l'angle des rues Garnier Pagès et Francois Arago à Fort-de-France. Une bagarre générale éclate entre une vingtaine de personnes, selon la police. Plusieurs coups de feu sont tirés.Un blessé est pris en charge par des témoins et déposé aux urgences de l'hôpital Pierre Zobda Quitman à Fort-de-France. Le jeune homme de 19 ans, décéde des suites de ses blessures. Une autre victime présente dans son véhicule, non loin de la discothèque, est légèrement blessée par les éclats de verre du fait des tirs en sa direction.L'enquête confirme la thèse du règlement de compte et remonte assez vite vers la piste d'un jeune homme de 25 ans, né en France, déjà condamné en Martinique en 2014 et 2018 pour des faits de vols en réunion, de violences avec arme sur un agent des forces de l'ordre. L'homme est repéré en Thaïlande. Il est surveillé de près. Il est arrêté le 20 mai 2019 à Versailles (département des Yvelines, à l'ouest de Paris).Déféré devant un magistrat instructeur le 25 mai 2019, il est mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Ducos.