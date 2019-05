Renaud Gaudeul

Les investigations se poursuivent à Volga-Plage, quartier de Fort-de France. Les policiers font les constatations sur place afin d'en savoir un peu plus sur la fusillade du 21 mai 2019, au cours de laquelle une femme est morte. Cette dernière aurait été tuée par une balle perdue. Les faits se sont déroulés sous les yeux de son compagnon et de ses enfants.Selon les témoignages, six hommes encagoulés ont fait irruption dans le quartier, aux environs de 23 heures, visiblement à la recherche d'un autre homme récemment sorti de prison.Renaud Gaudeul le procureur de la République, a dirigé une réunion de crise ce jeudi matin (23 mai 2019) avec l'ensemble des services de police. La justice cherche les témoins de la fusillade du mardi 21 mai 2019 et promet de les protéger.