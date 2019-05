Fusillade à Volga-Plage : Mirella Moreau aurait été tuée par "une balle perdue"

Reportage fusillade à Volga-Plage (Fort-de-France)

Mirella Moreau était-elle au mauvais endroit au mauvais moment ? La femme âgée d'une quarantaine d'années a été tuée sous les yeux de son compagnon et de ses enfants hier soir (mardi 21 mai 2019) vers 23 heures sur la place du quartier Volga à Fort-de-France.Selon les témoignages, six hommes encagoulés et lourdement armés ont fait irruption dans le quartier, visiblement à la recherche d'un homme récemment sorti de prison.Une autre victime, un homme a également été blessé pendant la fusillade.Les tireurs sont toujours activement recherchés. L'enquête en cours est confiée à la police judiciaire.