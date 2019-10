Le futur lycée Schoelcher de Martinique sera décoré d’œuvres d’art

Alfred Marie-Jeanne se dit satisfait de l’avancée des travaux de la reconstruction du lycée Schoelcher, dont il a annoncé la livraison pour septembre 2020. Mais le président du conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, se souci également de la décoration des nouveaux murs, d'où l’installation d’un comité artistique, chargé de sélectionner les créateurs, dont les oeuvres vont figurer dans l’enceinte des nouveaux bâtiments du lycée Schoelcher.(Alfred Marie-Jeanne)En effet, le 1% artistique impose aux maîtres d'ouvrages (décret du 29 avril 2002) de l’État et aux collectivités territoriales de réserver 1% du coût d'une construction pour la commande d'une ou plusieurs œuvres d'art conçues pour le bâtiment considéré. Si le montant du 1% est inférieur à 30 000€, le maître d'ouvrage a la possibilité d'acquérir une œuvre.



Ces commandes ou achats s'adressent à des artistes vivants et doivent s'intégrer au bâtiment. Le 1% artistique concerne l'ensemble des arts visuels : peinture, sculpture, nouveaux médias, vidéo, design, graphisme, création sonore, création paysagère.



Le comité artistique tiendra plusieurs séances de travail d’ici à mars 2020. Ensuite, les artistes sélectionnés pourront produire et installer leurs œuvres avant août 2020, juste avant la rentrée inaugurale le mois d’après, en septembre d’après Alfred Marie-Jeanne.

Il est impératif de saisir toutes les opportunités afin d’impulser une nouvelle dynamique en faveur de nos artistes et de développer l’attractivité culturelle de notre territoire. L’installation d’oeuvres, au sein du lycée Schoelcher, doit suivre cette direction et contribuer à faire de la Martinique une vitrine de l’art contemporain dans la Caraïbe et sur la scène internationale.