La galerie Krystel Ann Art assure la promotion de l'art caribéen

L'agence "krystel Ann Art" poursuit son action de valorisation de la culture et en particulier de la peinture caraibéenne dans le monde. Elle propose durant le mois d'Août, de mettre en lumière le plasticien Philippe Thomarel à travers une exposition numérique des paysages.



Daniel Betis •

Accessible en ligne, la nouvelle exposition numérique de Philippe Thomarel, proposée pendant le mois d'Août par l'agence Krystel Ann Art, révèle la voie choisie par certains artistes qui se saisissent de plus en plus des outils de leur temps. Le plasticien Philippe Thomarel est de ceux-là.

L'exposition numérique du peintre-dessinateur-graveur Philippe Thomarel (diplômé de l’école nationale supérieure de Paris) met sur orbite une série de sujets et paysages sur la Guadeloupe.

"Fontarabie" une œuvre de Philippe Thomarel. • ©Krystel Ann Art

Valoriser l'art caribéen depuis le Portugal

L’art contemporain est un marché avant gardiste. À travers les expressions artistiques, les cultures, l’âme des peuples sont mis en résonance avec les visiteurs. L’art contemporain est un ensemble de valeurs et d’acteurs qui doit assurer le rayonnement d’un pays et de son peuple. Chrystelle Mérabli, "krystell Ann Art"



Ouverture sur le monde

Cet intimiste laisse aussi transpirer ses émotions. Le professeur, maître d’art plastique de l’université de Paris VIII invite l'internaute à partager son ressenti, à travers différentes techniques (huile ou fusain).Quelque soit l'oeuvre, (Grande-terre, route de campêche, les mangles, old bridge, zone grise, le crépuscule des damnés), se dégage une expression picturale qui loin d'être nombriliste, projette le visiteur dans la sphère universaliste de Philippe Thomarel.Deux antillais, collectionneurs d’art, Olivier Tharsis et Chrystelle Marabli, sont derrière le concept de Krystel Ann Art basé au Portugal. Avec des partenaires institutionnels, ils organisent, financent et accompagnent les artistes de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane dans leur carrière professionnelle à l’internationale.Olivier Tharsis, directeur de la production, spécialisé dans l’évènementiel poursuit sa vocation de promoteur de talents. Chrystelle Mérabli, directrice générale, (Master d’économie, plusieurs certificats en formation d’art à l’institut Sothesby, membre de la fondation Guggenheim de New-york), travaille sur le choix des institutions et des opportunités.On comprend l’ambition de krystel Ann Art d’emmener les artistes antillais sur la scène internationale en assurant la promotion de la culture, de l’art et en soutenant des causes d’intérêts publiques.En 2018, les concepteurs organisent pour la Région Guadeloupe, "Éclats d'Îles", une exposition au centre Beaubourg à Paris.En 2019, toujours avec le même partenaire, une exposition d'artistes guadeloupéens à la biennale de Venise en Italie.Depuis la pandémie du Covid 19, l’agence culturelle Krystel Ann Art a mis aussi l'accent sur le numérique, proposant jusqu'au 31 août 2020 l'exposition de Philippe Thomarel.